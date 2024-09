POL-HS: Fahrzeug gewaltsam geöffnet

Erkelenz (ots) - Zwischen dem 22. September (Sonntag), 18 Uhr, und dem 23. September (Montag), 06.50 Uhr, zerstörten Unbekannte die Scheibe eines auf der Roermonder Straße abgestellten Pkw und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr