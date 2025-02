Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Bewohner sorgt für Flucht von Einbrechern

Wer hat etwas gehört?

Reinheim (ots)

Am Mittwochmorgen (26.2.) gegen 3 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher in ein Zweifamilienhaus in der Berliner Straße einzubrechen. Als die zwei Unbekannten sich Zutritt in das Haus verschaffen wollten machten sie so viel Lärm, dass ein Bewohner des Hauses auf sie aufmerksam wurde und sie bei der weiteren Tathandlung störte. Daraufhin suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer handeln soll. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

