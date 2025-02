Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbrecher erbeuten Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (25.2.) zwischen 13 und 22 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Hochhaus in der Mainstraße. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell