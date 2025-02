POL-DA: Raunheim: Lastwagen leergeräumt - Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim (ots) - Am Dienstag (25.02.) beschädigte ein 19-jähriger um kurz vor Mitternacht ein geparktes Auto im Sebastian-Kneipp-Weg in Rüsselsheim aus unbekannten Gründen. Durch Tritte gegen Außenspiegel und Karosserie kam es zu Schäden an dem Fahrzeug. Der Tatverdächtige, der unter Alkoholeinfluss stand, konnte durch die Polizei festgenommen werden. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ...

