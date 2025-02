Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Groß-Gerau: Nach mehreren Raubüberfällen auf Seniorinnen/30-jähriger Verdächtiger in Haft

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots)

Nachdem am Montagmittag (24.02.) eine 90 Jahre alte Seniorin in der Matthias-Grünewald-Straße in Haßloch von einem Unbekannten von hinten umgestoßen und ihrer Handtasche beraubt wurde (wir haben berichtet), nahm die Polizei bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen einen 30 Jahre alten Verdächtigen fest. Bei ihm fanden die Ordnungshüter Teile des zuvor erbeuteten Stehlguts. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei erhärtete sich danach der Verdacht, dass der 30-Jährige neben diesem Überfall auch für vier weitere gleichgelagerte Taten auf Seniorinnen in jüngster Vergangenheit in Betracht kommen dürfte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige am Dienstag (25.02.) beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Neben den in unseren Bezugsmeldungen berichteten Fällen (siehe unten), ereignete sich zudem am 16. Februar, kurz vor 14.00 Uhr, "Am Brückweg" in Rüsselsheim, ein Diebstahl, bei dem einer 91 Jahre alten Frau die Handtasche aus dem Rollator gestohlen wurde.

Unsere Bezugsmeldungen:

