POL-DA: Groß-Gerau: Seniorin mit Rollator in Treppenhaus attackiert und bestohlen

Groß-Gerau (ots)

Eine 87 Jahre alte Seniorin wurde am Dienstagnachmittag (19.02.), gegen 16.40 Uhr, im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Gernsheimer Straße, nachdem sie dort ihren Rollator und ihre beiden Taschen kurz abgestellt hatte, von einem Unbekannten von hinten gestoßen. Der Kriminelle erbeutete ihre Handtasche und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Sparkasse/Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Flüchtige ist 18 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Kapuze.

Die Handtasche der Seniorin wurde später in der Kirchstraße aufgefunden. Das darin aufbewahrte Geld wurde entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

