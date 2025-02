Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbrecher erbeuten Münzen sowie Schmuck

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Einbrecher nahmen ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ins Visier. Am Dienstagabend (18.2.) zwischen 17.45 und 19 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter nach aktuellen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt durch eine Tür in das Innere. Sie durchwühlten Teile des Hauses und erbeuteten Schmuck sowie Münzen und suchten im Anschluss mit ihrer Beute das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell