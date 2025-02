Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Sieben Kanister mit Altöl illegal am Straßenrand entsorgt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.02.), gegen 16.00 Uhr, wurden in der Hafenstraße/Ecke Landdammstraße, am Straßenrand im Grünstreifen, sieben teilweise unverschlossene und randvoll mit Altöl gefüllte 25 Liter-Kanister entdeckt. Wann das Altöl dort illegal entsorgt wurde, ist bislang unklar. Vermutlich standen die Behältnisse schon einige Tage an der Stelle. Die Kanister wurden anschließend von der Stadt bzw. der Feuerwehr fachgerecht beseitigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell