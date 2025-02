POL-DA: Erbach: Über 50 Mängel/Polizei zieht desolaten Transporter aus dem Verkehr

Heppenheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (19.02.) brach in Heppenheim, in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Feuer aus. Gegen 03:30 Uhr gingen bei der Zentralen Leitstelle des Landkreises Bergstraße und dem Polizeipräsidium Südhessen zahlreiche Notrufe ein, dass es im Erdgeschoss des Hauses, in einem dortigen Geschäft brennt. Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten fast alle Bewohner der ...

