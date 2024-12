Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherin geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 16.12.2024, verschaffte sich ein Einbrecherduo Zugang zu einer Gaststätte an der August-Bebel-Straße und nahm Bargeld an sich. Die Frau war anhand von Videoaufzeichnungen identifizierbar, nach ihrem Komplizen fahnden Ermittler weiterhin.

Gegen 02:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf, das sich an der Kreuzung zur Albrechtstraße befindet. In Schankraum machten sie sich an einer Kasse, einem Zigaretten- und einem Spielautomaten zu schaffen.

Mit ihrer Beute flüchteten sie aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnten Beamte eine polizeibekannte Frau identifizieren. Die 38-Jährige ohne festen Wohnsitz war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen und es bestand ein offener Haftbefehl gegen sie.

Noch am selben Abend nahmen sie Polizisten an der Nahariyastraße, Ecke Herforder Straße, fest. Sie muss nun die Untersuchungshaft antreten.

Nach ihrem Komplizen fahndet die Polizei weiterhin. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

