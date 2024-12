POL-BI: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Sonntag, 15.12.2024, in ein Geschäft an der Detmolder Straße, in der Nähe der Flensburger Straße, ein und nahm Elektroartikel an sich. Zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr drang der Täter gewaltsam über die Eingangstür in den Laden ein. Dort stahl er eine Haarschneidemaschine, Softdrinks, ein IPad, zwei Taschenlampen ...

