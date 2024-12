Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Autofahrer leisten Widerstand

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Bad Oeynhausen - An der Eckendorfer Straße wollte ein betrunkener 22-Jähriger, am Sonntag, 15.12.2024, bei einer Polizeikontrolle sein Auto nicht verlassen. An der A 30 weigerte sich ein 29-jähriger Autofahrer ebenfalls am Sonntag, in einen Streifenwagen einzusteigen, nachdem er sich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw überschlagen hatte.

Gegen 00:50 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle der Polizei, dass ein Fiat Punto auf dem Ostring und der Eckendorfer Straße in Schlangenlinien stadteinwärts fuhr und bereits mehrfach gegen den Bordstein gefahren sei.

Kurz hinter der Einmündung Am Stadtholz reagierte der 22-jährige Bielefelder auf die Anhaltsignale des Streifenwagens und hielt mit seinem Fiat Punto an. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer konnte oder wollte keinen Alkoholtest durchführen und klammerte sich am Lenkrad fest.

Für die Entnahme einer Blutprobe gelang es den beiden Beamten, den 22-Jährigen aus dem Fahrzeug zu holen. Dabei schlug er um sich, ohne jemanden zu treffen. Gemeinsam mit weiteren eintreffenden Polizisten legten sie ihm Handfesseln an und fuhren ihn zur Blutentnahme zum Polizeipräsidium. Zum Ausnüchtern verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

Sein, auf dem rechten Fahrstreifen der Eckendorfer Straße, stehendes Auto wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Den Führerschein des Fiat Fahrers stellten die Polizisten sicher.

An der A 30 überschlug sich gegen 16:50 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Minden mit seiner Mercedes C-Klasse aus derzeit ungeklärter Ursache. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Gohfeld und Bad Oeynhausen in Fahrtrichtung der A 2. Autofahrer, die an der Unfallstelle anhielten, meldeten der Polizei, dass der Fahrer betrunken sei.

Ein Alkoholtestgerät bestätigte den Verdacht auf Alkoholkonsum des 29-Jährigen. Auch dieser Fahrer sperrte sich unter anderem mit Schlägen gegen die Mitfahrt in einem Streifenwagen zur Blutentnahme. Dabei wurde ein Autobahnpolizist leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.

Neben dem Fahren unter Alkoholeinfluss wurden gegen diese beiden Autofahrer Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell