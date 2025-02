Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betrunkener Dieb nimmt zwei Flaschen Bier ins Visier

28-jähriger Tatverdächtiger durch aufmerksamen Zeugen festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein betrunkener Dieb hatte offenbar noch Durst und nahm zwei Flaschen Bier in der Schulstraße im Schankraum einer Gaststätte zu seiner Beute. Am Mittwochmorgen (19.2.) gegen 1 Uhr beschädigte der 28-jährige Tatverdächtige mit einer Bodenplatte eines Straßenschildes gewaltsam eine Eingangstür zu einer Gaststätte sowie zu einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Nachdem sich der Tatverdächtige Zutritt in die Gaststätte verschaffte entwendete er dort zwei Flaschen Bier und suchte danach mit seiner Beute das Weite. Unmittelbar nach der Tat konnte er durch eine Streife in Tatortnähe festgenommen werden. Zuvor wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen alarmiert, welcher die Tat beobachten und der Polizei den aktuellen Standort des Diebes nennen konnte. Ein Atemalkoholtest mit dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

