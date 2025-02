Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verdacht gegen 29-Jährigen erhärtet sich nicht/90-Jährige mit Rollator umgestoßen und bestohlen/Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Nachdem eine 81 Jahre alte Seniorin am Sonntagmittag (23.02.), gegen 13.15 Uhr, in der Nauheimer Straße von einem Unbekannten umgestoßen und bestohlen wurde, nahm die Polizei anschließend zunächst einen 29 Jahre alten Mann fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn aber nicht. Der 29-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Montagmittag (24.02.), gegen 12.20 Uhr, wurde dann bei einer weiteren Tat eine 90 Jahre alte Seniorin in der Matthias-Grünewald-Straße in Haßloch von einem Unbekannten von hinten umgestoßen und kam dadurch zu Fall. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Handtasche der Frau samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten vom Tatort. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei kurz darauf einen 30 Jahre alten Mann fest. Bei ihm fanden die Ordnungshüter Teile des zuvor erbeuteten Stehlguts.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts des Raubes aufgenommen und prüft nun, ob dieser Festgenommene für weitere gleichgelagerte Taten in jüngster Vergangenheit in Rüsselsheim und Groß-Gerau in Betracht kommt (wir haben berichtet).

