POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbrecher haben es auf Tiefgarage und Motorrad abgesehen und rufen Polizei auf den Plan

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Von Freitag (21.2.) bis Sonntag (23.2.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Motorrad in Kranichstein abgesehen. Ob ein Tatzusammenhang mit zwei gleichgelagerten Fällen aus dem Wickopweg besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen (wir haben berichtet). Am Wochenende gelangten die Kriminellen in der Elisabeth-Selbert-Straße in eine dortige Tiefgarage und entwendeten daraus ein Kraftrad der Marke "Husqvarna" in der Farbe schwarzsilber mit dem Kennzeichen DA-V 701.

Im Rahmen der Ermittlungen fiel ein verdächtiger Mann in einer anderen Tiefgarage auf. Ob er mit den Taten in Verbindung stehen könnte, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit drei Streifen, einer grauen Mütze und weiß-roten Handschuhen bekleidet. Dazu trug er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Die Bezugsmeldung zum Diebstahl im Wickopweg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5976243

