Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Freitag (21.2.) entwendeten bislang noch unbekannte Täter einen Opel Grandland. Das Fahrzeug konnte am Sonntagabend (23.2.) wieder aufgefunden werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 10.45 Uhr entwendeten Kriminelle das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eberstädter Straße abgestellt war. Gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen das Auto, das mit Unfallbeschädigungen unbeleuchtet und nicht abgesichert in der Pfungstädter Straße am Fahrbahnrand stand. Der Wagen wurde sichergestellt. Zeugen, denen der Opel mit dem amtlichen Kennzeichen DA-RI 2414 zwischen Freitag und Sonntag aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

