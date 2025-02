Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Versuchter Einbruch in Handyladen/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Höchst (ots)

Beamte der Polizeistation Höchst haben in der Nacht zum Montag (24.02.) nach Hinweisen von Anwohnern zwei 32 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 2.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen möglichen Einbruch in einen Handyladen in der Schwanenstraße. Die Eingangstür wurde versucht mit einem Hammer einzuschlagen, hielt dem Versuch aber Stand. Es entstand allerdings Schaden an der Verglasung. Zudem wurden in Tatortnähe Scheiben von zwei geparkten Autos beschädigt. Ob zuvor auch geparkte Fahrzeuge in der Bahnhofsstraße beschädigt wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeikräfte das Duo anschließend im Ortsbereich festnehmen. Beide standen unter Alkoholeinfluss und wiesen Verletzungen an der Hand auf. Sie hatten einen Hammer bei sich und bei einem der Festgenommenen fanden die Ordnungshüter zudem rund 20 Gramm Haschisch. Die beiden Männer kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Sie müssen sich nun unter anderem strafrechtlich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und versuchten schweren Diebstahls verantworten.

