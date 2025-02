Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher durchwühlen Wohnung und flüchten im Anschluss ohne Beute

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstag (22.2.) zwischen 12 und 16 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Nachdem die Täter die Wohnung betreten hatten, durchwühlten sie verschiedene Räume und suchten im Anschluss, nach bisherigen Ermittlungen, ohne Beute das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

