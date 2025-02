Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag (08.02.2025) eine junge Frau niedergeschlagen und ihr anschließend Bargeld und ihr Mobiltelefon gestohlen. Die 20-Jährige war gegen 15.00 Uhr zu Fuß in Feuerbach unterwegs, als sie unvermittelt von hinten einen Schlag auf den Kopf erhielt und deshalb zu Boden stürzte. Die beiden Männer traten ihr, als sie auf dem Boden lag, gegen den Bauch und entwendeten das iPhone der Frau sowie einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro Bargeld, den sie mitführte. Bei dem Überfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Den beiden Männern gelang unerkannt die Flucht. Einer der beiden soll ca. 35 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und dunkelhäutig gewesen sein. Sein Mittäter wird als Jugendlicher mit dünner Statur beschrieben und soll einen dunklen Schlauchschal als Maske getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell