Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Brandstiftung - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.02.2025) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einer Wohnung an der Gutenbergstraße ein Feuer gelegt zu haben. Ein Anwohner wählte gegen 22.35 Uhr den Notruf. Ersten Erkenntnissen zufolge löschte die alarmierte Feuerwehr den Brand, bevor es zu einem größeren Schaden kommen konnte. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines 45 Jahre alten ehemaligen Bewohners des Hauses. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen mit spanischer Staatsangehörigkeit fest. Dieser wird im Laufe des Freitags (07.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

