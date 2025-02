Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Haschischhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (06.02.2025) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Haschisch gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 18.40 Uhr den Mann an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz, wie er etwas in seine Hose gesteckt haben soll. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden sie drei Plomben mit jeweils rund elf Gramm Haschisch und beschlagnahmten es. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (07.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

