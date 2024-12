POL-DN: 52-Jähriger von Fahrrad gestoßen

Heimbach (ots) - In der Kleestraße brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 10.12.2024 auf den 11.12.2024 in die Räumlichkeiten einer Firma ein. Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Kleestraße. Sie durchsuchten Büroräume und brachen Schränke in einer Produktionshalle auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine ...

