Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Produktionshalle

Heimbach (ots)

In der Kleestraße brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 10.12.2024 auf den 11.12.2024 in die Räumlichkeiten einer Firma ein.

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Kleestraße. Sie durchsuchten Büroräume und brachen Schränke in einer Produktionshalle auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette entwendet, die Schlüssel enthielt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell