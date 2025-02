Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexueller Übergriff - 14-Jährige bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (06.02.2025) in der Spielberger Straße eine 14-Jährige sexuell bedrängt. Die 14-Jährige ging gegen 19.10 Uhr die Spielberger Straße entlang, als sie auf Höhe der Schrebergärten von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem sie auf seine Fragen nicht mehr reagierte, packte er sie am Hals und fasste ihr in den Schritt. Als ein Fahrzeug heranfuhr, flüchtete der Mann in Richtung Ludwigsburger Straße. Der Täter ist etwa 180 Zentimeter groß und zirka 30 Jahre alt, er hatte eine helle Haut, einen dunklen Kinnbart und dunkle nach hinten gegelte Haar. Er trug zur Tatzeit eine schwarze matte Winterjacke, eine dunkle Jeanshose und braune oder ockerfarbene Winterstiefel. Er hatte eine tiefe Stimme und sprach deutsch ohne Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

