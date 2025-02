Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Festnahme Widerstand geleistet - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.02.2025) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Oberen Schlossgarten zunächst einen 27 alten Mann getreten und dann bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Ein 27-Jähriger teilte gegen 16.30 Uhr an der Theaterpassage stehenden Polizeibeamten mit, dass er soeben von dem 29-jährigen Mann getreten worden sei. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen in den Anlagen des oberen Schlossgartens fest und nahmen ihn fest. Der 29-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv, trat nach ihnen und beleidigte sie. Hierbei verletzte sich eine 28-jährige Beamtin leicht. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten Bargeld und rund 35 Gramm Marihuana. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten zirka 580 Euro Bargeld, sowie rund ein Gramm Marihuana und etwa zwei Gramm Kokain. Der 29-Jährige mit senegalesisch-gambischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (06.02.2025) einem Haftrichter vorgeführt.

