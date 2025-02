Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinderwagen gestohlen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.02.2025) einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Dienstag (04.02.2025) einen Kinderwagen an der Straße Neue Straße gestohlen zu haben. Eine 34-jährige Frau parkte den Kinderwagen gegen 14.30 Uhr vor dem Hauseingang. Um 21.00 Uhr bemerkte sie das Fehlen des Wagens. Ermittlungen führten die Beamten am darauffolgenden Tag in die Klippeneckstraße, wo sie den Tatverdächtigen gegen 10.00 Uhr in einem Transporter antrafen und vorläufig festnahmen. Den Kinderwagen fanden die Beamten im Fahrzeug des 39-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 39-Jährigen auf freien Fuß.

