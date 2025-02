Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Betrüger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (04.02.2025) zwei Männer im Alter von 27 und 40 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, durch eine Betrugsmasche Bargeld zu erlangen. Beamte in Zivil nahmen gegen 12.15 Uhr die beiden Tatverdächtigen in einer Bankfiliale an der Königstraße fest, als sie die beiden Männer bei ihrer Betrugsmasche ertappten. Die Männer sollen die Beamte nach Bargeld gefragt und beteuert haben, ihnen das Bargeld in englischer Währung und in Echtzeitüberweisung zurückzuzahlen. In der Vergangenheit sind bereits mehrere Fälle dieser Betrugsmasche bekannt geworden, bei denen Täter durch geschickte Gesprächsführung an mehrere Hundert Euro Bargeld gelangten, ohne dieses tatsächlich zurückzuzahlen. Ob weitere Betrugsfälle den beiden Männern zugeordnet werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

