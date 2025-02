POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Ost (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (30.01.2025) und Montag (03.02.2025) in ein Wohnhaus an der Goslarer Straße und am Samstag (01.02.2025) in eine Wohnung an der Libanonstraße eingebrochen. An der Goslarer Straße hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Sie flüchteten mit Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. An der ...

