Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag (30.01.2025) und Sonntag (02.02.2025) in eine Wohnung an der Tachenbergstraße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Heilbronner Straße blieb es beim Versuch. Die Diebe hebelten zwischen 12.00 Uhr und 16.46 Uhr eine Terrassentür einer Wohnung an der Tachenbergstraße auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Taschen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. An der Heilbronner Straße scheiterten die Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beim Versuch eine Hauseingangstür aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

