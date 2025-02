POL-S: Verkehrszeichen umgefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zwei Unbekannte haben am Samstagabend (01.02.2024) eine 45 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung an der Schmidener Straße überwältigt und ausgeraubt. Die Täter klingelten gegen 22.00 Uhr an der Tür und stürmten in die Wohnung, als die 45-Jährige öffnete. Sie schlugen der Frau auf den Kopf und raubten mehrere Tausend Euro Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Die unbekannten Täter ...

mehr