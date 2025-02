POL-S: Fahrzeuglenkerin vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Ein 60-jähriger Taxifahrer wurde am Freitagabend (31.01.2025) in der Möhringer Straße von einem unbekannten Fahrgast um seinen Lohn geprellt. Der Taxifahrer hatte den Fahrgast und einen Begleiter gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof in Ulm aufgenommen und nach Stuttgart gefahren. Nachdem die beiden Unbekannten zunächst als Fahrtziel Hahnstraße in Stuttgart-Süd angegeben hatten und dort gegen 22:20 ...

