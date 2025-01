POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Freitag (31.01.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Max-Eyth-See von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Zwölfjährige hielt sich gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle auf, als er von einer Stadtbahn der Linie U 12, die in Richtung ...

