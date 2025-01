Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizei gelingt empfindlicher Schlag gegen illegales Glücksspiel

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Donnerstagabend (30.01.2025) eine Wohnung am Rotebühlplatz durchsucht, in der illegale Glücksspiele veranstaltet worden sein sollen. Umfangreiche Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führten die Ermittler zu der Wohnung. Bei der Durchsuchung trafen die Polizisten 18 Tatverdächtige an, die an Pokertischen saßen. Unter ihnen war auch ein 67-Jähriger, dem vorgeworfen wird, das Glücksspiel organisiert zu haben. Unter den drei Frauen, welche die Tatverdächtigen bedienten, befand sich auch eine 21 Jahre alte albanische Staatsangehörige, die sich ohne erforderliche Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhalten soll. Die Ermittler nahmen alle Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten neben mehreren 10.000 Euro Bargeld auch über 10.000 Euro Schweizer Franken sowie Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe, zwei Messer und eine Rolex. Darüber hinaus wurden die Spieltische sowie ein Geldspielgerät beschlagnahmt. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

