Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (31.01.2025) in der Solitudestraße ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault gegen 08.00 Uhr in der Solitudestraße in Richtung Weilimdorf. Auf Höhe der Haltestelle Wolfbusch wollte sie nach links in einen Parkplatz abbiegen, als sie mit der Stadtbahn der Linie U6, die in Richtung Flughafen/Messe unterwegs war, zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 36-jährige Renault-Fahrerin, sowie eine 38-jährige Frau und ein 5-jähriges Kind in der in der Stadtbahn, leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 55.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme gesperrt und konnte gegen 09.40 Uhr wieder freigegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

