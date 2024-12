Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Ausgeparkt und unerlaubt entfernt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 03:10 Uhr, soll in Herrischried in der Sägestraße, Höhe Rotmooshalle, ein Autofahrer beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei der Audi-Fahrer davongefahren. Der 25jährige Lenker eines Audi wäre beim Ausparken gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen zu Hause antreffen. Da der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben könnte, wurde eine Blutprobe veranlasst. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, in Verbindung zu setzen.

