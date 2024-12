Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kollision bei Überholvorgang - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.11.2024, gegen 13:30 Uhr, ist es bei einem Überholvorgang in der Gurtweiler Straße zwischen Waldshut und Gurtweil zu einem Zusammenstoß zwischen einem überholenden Motorrad und einem entgegenkommenden Pkw gekommen. Ein 24jähriger Motorradfahrer war mit seinem Fahrzeug unterwegs in Richtung Gurtweil und beabsichtigte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß mit der ordnungsgemäß im Gegenverkehr befindlichen 20jährigen Pkw-Lenkerin. Der 24-Jährige wurde vom Motorrad abgeworfen und das Motorrad kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Straße musste vollständig gesperrt werden.

