POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall mit an Fahrrad geführtem Hund - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.11.2024, gegen 12:00 Uhr, ist auf einem landwirtschaftlichen Weg bei Brenden in Richtung Staufen ein Radfahrer schwer gestürzt. Der 72jährige Radfahrer war mit seinem Hund unterwegs, welcher mit einer dafür vorgesehenen Leine am Fahrrad befestigt war. Es kam zu einer Begegnung mit einem 51jährigen Spaziergänger, welcher zu Fuß mit seinem Hund unterwegs war. Der am Fahrrad angeleinte Hund brach aus in Richtung des anderen Hundes. Der 72jährige kam zu Fall. Er verletzte sich schwer und wurde mittels Helikopter in ein Krankenhaus verbracht. Der Hund des 51jährigen wurde verletzt und musste tierärztlich behandelt werden.

