POL-K: 240924-5-K Zivilfahnder stellen Intensivtäter nach Ladendiebstahl - Vorführung beim Haftrichter geplant

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Montag (23. September) gegen 16.10 Uhr in einem Warenhaus an der innerstädtischen Breite Straße zwei 24- und 27-jährige mutmaßliche Ladendiebe in flagranti gestellt. Der Jüngere wird bei der Polizei Köln nach zahlreichen Eigentumsdelikten als Intensivtäter geführt. Beide Nordafrikaner müssen sich heute (24. September) vor einem Haftrichter verantworten.

Als der 24-Jährige das Geschäft mit einer Papiertüte verließ, schaute er sich nach allen Seiten um und veränderte sein Erscheinungsbild, indem er seine Jacke und Basecap auszog. Gemeinsam mit seinem Komplizen begutachtete er dann den Inhalt der Tüte - die mutmaßlich soeben gestohlene Sportbekleidung. Die Polizisten brachten die Verdächtigen zu Boden und fuhren sie zur Vernehmung ins Polizeipräsidium. Nachdem der 27-Jährige zunächst falsche Personalien angegeben hatte, wurde er dort zweifelsfrei identifiziert. Den Ermittlungen zufolge waren die Männer kurz zuvor im Bereich der Rolltreppe zur U-Bahnhaltestelle Neumarkt unterwegs gewesen, wo sie auf potentielle Taschendiebstahlsopfer gelauert haben sollen. (cg/cr)

