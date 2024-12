Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag, 29./30.11.2024, haben Unbekannte den Vorderreifen eines in der Gurtweiler Straße in Waldshut geparkten Pkw zerstochen. Der Geschädigte konnte einen luftleeren Reifen feststellen und verständigte die Polizei. Bereits in der Vergangenheit soll es zu Manipulationen an der Bereifung gekommen sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07751 8316-0 zu melden.

