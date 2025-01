Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elterninformationsabend zum Polizeiberuf: "Hilfe! Mein Kind will zur Polizei!"

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart veranstaltet am Mittwoch (26.02.2025), von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr erstmals einen Elterninformationsabend. Das Angebot richtet sich an Eltern deren Kinder Interesse am Polizeiberuf haben. Ziel dieser Veranstaltung ist, ins Gespräch zu kommen, Ängste und Sorgen zu nehmen und über den Polizeiberuf aufzuklären. Im Rahmen des Elterninformationsabends haben Eltern die Möglichkeit, alle Fragen rund um den Polizeiberuf mit dem Team der Einstellungsberatung in aller Ausführlichkeit zu besprechen. Ob es um die verschiedenen Tätigkeitsfelder innerhalb der Polizei, die Voraussetzungen für eine Bewerbung oder die Herausforderungen im Alltag eines Polizeibeamten geht - die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Stuttgart stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die Teilnehmer erwarten Einblicke in den Polizeialltag, Informationen zu Ausbildung und Studium bei der Polizei Baden-Württemberg und erhalten Antworten auf individuelle Fragen. Mit dem Angebot können Eltern herausfinden, wie sie ihr Kind auf seinem Weg zur Polizei unterstützen können. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail mit Nennung der Teilnehmeranzahl unter: stuttgart.berufsinfo@polizei.bwl.de Die Veranstaltung findet im Polizeipräsidium Stuttgart, Hahnemannstraße 1, 70191 Stuttgart, statt.

