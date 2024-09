POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Greifswald

Insel Usedom (ots) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend (07.09.2024, 20:50 Uhr) in Benz auf der Insel Usedom einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 38-Jährige mit ihrem Opel die Kreisstraße 35 vom Golfhotel Balm kommend in Richtung Neppermin. Nachdem sie den Kreisverkehr am Ende der ...

