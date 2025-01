Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ehepaar überwältigt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (30.01.2025) eine 55 Jahre alte Frau und einen 55 Jahre alten Mann in ihrem Haus an der Sonnenbergstraße ausgeraubt. Die drei unbekannten Männer gelangten offenbar zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr über den Garten durch die Terrassentür in das Gebäude und weckten das im ersten Obergeschoss schlafende Paar. Sie überwältigten das Ehepaar, um Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und zwei Mobiltelefone zu rauben. Anschließend flüchteten sie mutmaßlich mit einem Pkw. Alle Täter waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Männer war etwas korpulenter als seine Komplizen. Bei der Fahndung nach den Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

