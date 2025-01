Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Böblingen / Stuttgart (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer soll am Dienstag (28.01.2025) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der 85-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 19.15 Uhr auf der Kreisstraße 1055 bei Böblingen-Schönaich auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Von dort fuhr er weiter über die A831 und die B14 durch den Heslacher Tunnel. Bei seiner Fahrt soll er nach Angaben eines Zeugen mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sein und das Rotlicht an einer Kreuzung missachtet haben. Auf der K1055 soll er einen bislang unbekannten LKW und einen VW-Polo gefährdet haben, welche stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den 85-Jährigen schließlich gegen 19.35 Uhr in der Hauptstätter Straße. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste seinen Führschein abgeben. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

