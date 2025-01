Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Verkehrskontrolle aufgeflogen - Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag (28.01.2025) in der Heilbronner Straße im Auto eines 31-Jährigen Drogen gefunden und den Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen gegen 00.25 Uhr auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof und stellten fest, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. In seinem Auto entdeckten die Beamten unter Anderem verschiedene Drogen wie Kokain, Marihuana, Haschisch und MDMA. Darüber hinaus hatte er über 1.900 Euro mutmaßliches Dealergeld dabei, welches die Beamten beschlagnahmten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Er wurde festgenommen, musste eine Blutprobe abgeben und wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell