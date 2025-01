Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (28.01.2025) in einem Ladengeschäft am Arnulf-Klett-Platz Bargeld gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm sich gegen 17.40 Uhr Bargeld in Höhe von 270 Euro aus einem Büroraum und steckte es in eine Geldbörse. Eine Angestellte bemerkte den Tatverdächtigen und versuchte ihm das Geld zu entreißen. Dabei gab es ein Gerangel, wobei das gesamte Geld zu Boden fiel. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Mann war zirka 170 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen matten Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

