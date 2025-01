Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (28.01.2025) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 70-Jährigen um Wertsachen von mehreren Tausend Euro zu betrügen. Der 70-Jährige erhielt am Montag (27.01.2025) einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der ihm vorgaukelte, dass seine Wertsachen vor einem möglichen Einbruch gesichert und dokumentiert werden müssten. Der Senior erkannte den Betrug und alarmierte die Polizei. Der mutmaßliche Abholer konnte schließlich infolge von Ermittlungen am Dienstag gegen 12.15 Uhr von Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie mehrere Kreditkarten und SIM-Karten, die nun ausgewertet werden müssen. Der 33-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (29.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

