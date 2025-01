Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Widerstand - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (25.01.2025) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Sicherheitsmitarbeiter bedroht zu haben und der anschließend gegen seine Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Ein 36-jähriger Sicherheitsmitarbeiter einer Unterkunft an der Wiener Straße alarmierte gegen 20.50 Uhr die Polizei, als der 41-Jährige ihm und einem weiteren Mitbewohner mit einem Messer gedroht und Glasflaschen zertrümmert haben soll. Da der 41-Jährige bei seiner Festnahme nicht kooperiert haben soll, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Gegen seine Festnahme soll sich der Tatverdächtige gewehrt, die Polizisten beleidigt und mehrfach nach einem 21-jährigen Polizeibeamten gespuckt haben. Der 41 Jahre alte tunesische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (26.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

