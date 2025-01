Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt - 48-Jähriger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (27.01.2025) einen 48-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Der 48-Jährige kaufte gegen 06.20 Uhr in einer Tankstelle an der Nürnberger Straße ein und soll dabei mit einem gefälschten Hundert-Euro-Schein bezahlt haben. Die Angestellte bemerkte die Fälschung und alarmierte die Polizei. Als der 48-Jährige gegen 19.40 Uhr erneut etwas in der Tankstelle kaufen wollte, nahmen Polizeibeamte ihn fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem einen gefälschten Fünfzig-Euro-Schein. Der 48-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag (28.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell