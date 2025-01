POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer bei Verkehrskontrolle festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (28.01.2025) in einem Ladengeschäft am Arnulf-Klett-Platz Bargeld gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm sich gegen 17.40 Uhr Bargeld in Höhe von 270 Euro aus einem Büroraum und steckte es in eine Geldbörse. Eine Angestellte bemerkte den Tatverdächtigen und versuchte ihm das Geld zu entreißen. Dabei gab es ein Gerangel, wobei ...

