POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) - Diebstähle aus Fahrzeugen reißen nicht ab - Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit!

Pforzheim (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 14:20 Uhr auf der Karlsruher Straße gekommen. Ein Jugendlicher querte die Fahrbahn an einer Stelle, die nicht für Fußgänger vorgesehen war und kollidierte mit einem in Richtung stadtauswärts fahrenden Peugeot. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus ...

